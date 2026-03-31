Bankitalia Panetta | dalla guerra rischi per crescita e inflazione

Il Governatore di Bankitalia ha presentato una relazione all’assemblea dei partecipanti, evidenziando che i rischi generati dalla guerra potrebbero influenzare negativamente la crescita economica e aumentare le pressioni inflazionistiche. La relazione si concentra su come il conflitto possa incidere sui mercati e sull’economia nazionale, sottolineando la necessità di monitorare attentamente questi rischi nei prossimi mesi.

La guerra (nell’area del Medio Oriente) cambia lo scenario globale dell’economia: emergono rischi per la crescita e per l’inflazione, che era scesa e aveva consentito di allentare le politiche monetarie. Ora le cose mutano: «Le tensioni con l’Iran, acuitesi nella primavera del 2025, si sono trasformate in un confronto militare di ampia portata che oggi coinvolge il Medio Oriente, un’area cruciale per l’approvvigionamento globale di energia e di materie prime essenziali». Il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, lo dice chiaramente nella sua relazione all’assemblea ordinaria dei partecipanti (quella che approva il bilancio): «Le esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz si sono pressoché interrotte e stanno emergendo danni rilevanti alle infrastrutture di produzione e raffinazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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