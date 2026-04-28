Calabria allarme scuole | calano gli alunni ma servono più docenti

In Calabria, tra Cosenza e Reggio Calabria, si registra una diminuzione di 4.606 alunni nelle scuole. Per il prossimo anno scolastico, è previsto un taglio di 55 docenti, anche se si nota un aumento degli studenti con disabilità. La diminuzione degli studenti si accompagna a una richiesta di maggiori risorse umane per il settore dell’istruzione. La situazione riguarda scuole di diversi ordini e gradi, con ripercussioni sulla gestione del personale docente.

? Cosa sapere Calabria: calano 4.606 alunni nelle scuole tra Cosenza e Reggio Calabria.. Taglio di 55 docenti previsto per l'anno scolastico 20262027 nonostante l'aumento degli studenti disabili.. Mancano 4.606 alunni nelle scuole della Calabria, un vuoto demografico che colpisce ogni provincia e spinge la Cisl Scuola a denunciare il rischio di un indebolimento dei servizi didattici per l’anno scolastico 20262027. Il calo degli iscritti non è un dato astratto, ma una ferita che attraversa i territori. La provincia di Cosenza registra la contrazione più pesante con 1.757 ragazzi in meno, seguita da Reggio Calabria con 1.501 esistenze sottratte alle aule.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, allarme scuole: calano gli alunni ma servono più docenti Notizie correlate Organici docenti 2026/2027: calano i posti di potenziamento (meno 1407 unità), ma 134 posti in più sul sostegno. NOTA Ministero con istruzioni operativeLa nota del Dipartimento per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito, datata 16 aprile e indirizzata ai Direttori generali... Violenza nelle scuole: cresce l’allarme a Parma: "Servono interventi immediati"Il tema della violenza nelle scuole torna al centro del dibattito pubblico dopo la puntata, andata in onda oggi, di “Mattino 5”, trasmissione di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Scuola, allarme in Calabria: oltre 4.600 studenti in meno, la Cisl chiede più risorse. Scuola, in Calabria 4.606 alunni in meno: allarme della CislIl sindacato denuncia il calo demografico e il taglio di 55 posti nell’organico di potenziamento previsto per il 2026/2027 ... corrieredellacalabria.it Scuola Calabria, allarme calo demografico e tagli all’organico: persi 4.606 alunni e a rischio 55 cattedre di potenziamento per l’anno 2026/2027Nonostante 4.606 alunni in meno, in Calabria crescono i disabili. Il sindacato Cisl contesta il taglio di 55 posti di potenziamento ... orizzontescuola.it