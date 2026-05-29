Scuolabus si ribalta dopo uno scontro a Mazara del Vallo | feriti bambini e insegnanti

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno scuolabus si è ribaltato nel primo pomeriggio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dopo uno scontro con un’auto. A bordo c’erano dieci bambini e due insegnanti. L’incidente ha provocato feriti tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno accompagnato i feriti in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dello scontro.

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Incidente stradale nel primo pomeriggio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove uno scuolabus con a bordo dieci alunni e due insegnanti si è ribaltato dopo uno scontro con un’automobile. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Lo scuolabus stava effettuando il consueto servizio di accompagnamento degli studenti alle rispettive abitazioni al termine delle lezioni. Tra i passeggeri dello scuolabus, due bambini sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali con una sospetta frattura a una gamba. Gli altri alunni, rimasti coscienti ma in stato di shock, sono stati sottoposti a valutazione sanitaria per verificare l’eventuale necessità di ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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