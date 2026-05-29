Otto bambini sono rimasti feriti in uno scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo. Due di loro sono in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto mentre lo scuolabus si dirigeva verso la Borgata Costiera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La Polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Un grave incidente stradale ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera a Mazara del Vallo (Trapani) e un’autovettura Nissan Qashqai. Tredici feriti, tra cui otto bambini. Due dei piccoli coinvolti sarebbero in condizioni più gravi. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni dell’ istituto comprensivo Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale e da alcuni insegnanti. Nell’impatto sono rimasti feriti anche due docenti, i due assistenti presenti sul bus e il conducente della Nissan. L’incidente si è verificato mentre lo scuolabus stava accompagnando gli studenti verso la zona della Borgata Costiera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: feriti otto bambini, due sono gravi

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