Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo | otto bambini feriti

Un incidente stradale si è verificato a Mazara del Vallo, coinvolgendo uno scuolabus e una Nissan Qashqai. Il bilancio provvisorio indica tredici feriti, tra cui otto bambini. L’incidente è avvenuto mentre lo scuolabus si dirigeva verso la Borgata Costiera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite.

Sarebbe di tredici feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo tra uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della scuola Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell’autovettura. Due bimbi sarebbero in condizioni più gravi. Garlasco, Massimo Lovati a Open: «Non volevo diffamare i Giarda. Stasi? Innocente come Sempio. Ha mentito per coprire una rete criminale»... 🔗 Leggi su Open.online

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Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: feriti otto bambini, due sono graviOtto bambini sono rimasti feriti in uno scontro tra uno scuolabus e un’auto a Mazara del Vallo.

Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: otto bambini feriti, due in gravi condizioniA Mazara del Vallo, uno scontro tra uno scuolabus e un'auto ha causato tredici feriti, tra cui otto bambini.

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