Scuolabus si ribalta dopo uno scontro a Mazara del Vallo | feriti bambini e insegnanti Valditara in contatto con USR Sicilia

Uno scuolabus si è ribaltato nel primo pomeriggio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dopo un incidente con un’auto. A bordo c’erano dieci bambini e due insegnanti. Sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Il ministro dell’istruzione ha contattato l’USR Sicilia per seguire la situazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti è stata ancora comunicata.

Incidente stradale nel primo pomeriggio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove uno scuolabus con a bordo dieci alunni e due insegnanti si è ribaltato dopo uno scontro con un’automobile. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Lo scuolabus stava effettuando il consueto servizio di accompagnamento degli studenti alle rispettive abitazioni al termine delle lezioni. Tra i passeggeri dello scuolabus, due bambini sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali con una sospetta frattura a una gamba. Gli altri alunni, rimasti coscienti ma in stato di shock, sono stati sottoposti a valutazione sanitaria per verificare l’eventuale necessità di ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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