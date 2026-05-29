A Mazara del Vallo, uno scuolabus si è ribaltato dopo un incidente con un suv. Nell’impatto sono rimaste ferite 19 persone, tra bambini e adulti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sui danni alle vetture o sull’identità delle persone coinvolte.

Momenti di paura a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove uno scuolabus con a bordo diversi bambini si è ribaltato dopo uno scontro con un suv. Il bilancio è di 19 feriti, tra cui 14 minori. Due bambini hanno riportato le conseguenze più serie: uno una frattura scomposta e l’altro un trauma toracico. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci uno stop non rispettato. L’impatto è stato violento e ha fatto ribaltare il mezzo scolastico su una fiancata. Fra i bambini uno soltanto ha riportato una frattura scomposta e un altro un trauma toracico. Entrambi sono stati stabilizzati e si sta decidendo se trasferirli all’ospedale dei Bambini a Palermo in elisoccorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scuolabus con bambini si ribalta dopo lo scontro con un Suv a Mazara del Vallo: 19 feriti

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