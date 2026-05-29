Mazara del Vallo scuolabus si scontra con un Suv e si ribalta | feriti 14 bambini e cinque adulti

A Mazara del Vallo, uno scuolabus si è scontrato con un SUV e si è ribaltato su un lato. A bordo c’erano 14 bambini e cinque adulti, tutti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

A Mazara del Vallo (Trapani) uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera si è scontrato con un Suv. Dopo l'impatto, il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Diciannove i feriti: 14 bambini, l'autista dello scuolabus, due insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell'autovettura. Nessuno è in pericolo di vita., Fra i 14 bambini feriti, uno ha riportato una frattura scomposta al polso e un altro un trauma toracico. Entrambi sono stati stabilizzati e sono stati trasferiti all'ospedale dei Bambini a Palermo in elisoccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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