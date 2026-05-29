Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio a Mazara del Vallo, coinvolgendo uno scuolabus e un'auto. Lo scontro ha causato il ribaltamento del veicolo con 18 persone ferite, tra cui due bambini in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le operazioni di assistenza e rilievo dell’incidente. La dinamica dell’incidente e le cause sono al momento in fase di accertamento.

Attimi di grande terrore nel primo pomeriggio a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove uno scuolabus che stava accompagnando a casa gli studenti si è ribaltato dopo un violento incidente stradale. Il bilancio provvisorio parla di numerosi feriti, tra cui diversi bambini e alcuni adulti. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.15-14.30 all'incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore, nella zona di Mazara 2. Il mezzo scolastico era diretto verso la Borgata Costiera e stava effettuando il consueto servizio di trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie dell'istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello. Lo scontro con una Nissan Qashqai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mazara del Vallo, scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un'auto: 18 feriti, due bambini in gravi condizioni

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Mazara del Vallo, scontro fra scuolabus e auto: otto bambini feriti #mazaradelvallo x.com