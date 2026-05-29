la scuola basket arezzo ai campionati italiani femminili under14

La squadra femminile Under14 della Scuola Basket Arezzo si è qualificata per i campionati italiani. La fase finale si svolgerà nelle prossime settimane, dopo aver superato le ultime sfide regionali. Le giocatrici hanno conquistato il passaggio alla competizione nazionale con una serie di vittorie nelle partite di qualificazione. La squadra si prepara ora alla fase finale, che coinvolgerà le migliori formazioni d’Italia.

Arezzo, 29 maggio 2026 – . Le trentadue migliori squadre emerse dalle singole regioni giocheranno per lo scudetto da lunedì 1 giugno a domenica 7 giugno nella campana Battipaglia e, tra queste, sarà presente per la prima volta anche la società aretina. La conquista del titolo toscano ha permesso alle quattordici ragazze dell’Under14 femminile della Sba di centrare il pass per la fase nazionale e di vivere così un’opportunità di confronto con avversarie di tutta la penisola in una delle manifestazioni giovanili più prestigiose del panorama cestistico tricolore. I campionati... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Scuola Basket Arezzo Vs Olimpia Basket Milano

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