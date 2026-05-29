In Lombardia, il numero di studenti con disabilità nelle scuole è in aumento, nonostante il calo complessivo degli iscritti dovuto alla denatalità. Tuttavia, il 30% dei docenti non è specializzato per gestire le esigenze di questi studenti. Questa situazione evidenzia difficoltà nell'integrazione e nell'assistenza educativa per i ragazzi con disabilità, in un contesto dove la presenza di studenti con bisogni speciali è in crescita.

Milano, 29 maggio 2026 – Studenti in calo per la denatalità, ma cresce il numero di ragazzi e ragazze con disabilità nelle scuole lombarde. Un aumento a cui, però, n on fa da contraltare la disponibilità di docenti specializzati: in Lombardia, il 30% sono insegnanti curricolari assegnati al sostegno per far fronte alla carenza di figure specializzate. I dati Istat. Lo conferma l’Istat, nell’annuale analisi dell’inclusione nelle scuole: nell’anno scolastico 20242025, i n Lombardia nell’infanzia non era specializzato il 32,6% dei docenti di sostegno, nella primaria il 34,6%, nella secondaria di primo grado il 31,1%, alle superiori il 12,9%. Si tratta di percentuali in calo rispetto all’anno precedente, anche se la Lombardia resta sopra la media nazionale del 26,9%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola a ostacoli in Lombardia: più disabili in classe ma il 30% dei docenti non è uno specialista

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