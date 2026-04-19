Riforma istituti tecnici CNDDU e APIDGE propongono correttivi per la classe A-46 | più ore nuovi insegnamenti e utilizzo flessibile dei docenti

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani e l’Associazione APIDGE hanno inviato una proposta ufficiale al Direttore Generale per l’istruzione tecnica e professionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La richiesta riguarda la riforma degli istituti tecnici, con l’obiettivo di aumentare le ore di insegnamento, introdurre nuovi insegnamenti e garantire una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei docenti per la classe A-46.

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in collaborazione con l’Associazione APIDGE, ha trasmesso al Direttore Generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dott. Ettore Acerra, un articolato documento contenente proposte operative relative alla classe di concorso A-46 (Discipline giuridiche ed economiche), nell’ambito della riforma degli istituti tecnici e dei nuovi quadri orari previsti dal DM 292026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Riforma istituti tecnici, le perplessità dei docenti del Galilei Sani Riforma istituti tecnici, sindacati in stato di agitazione: “Tagli di ore e docenti a rischio trasferimento”Neanche il tempo di far asciugare l'inchiostro dell'accordo raggiunto sul nuovo contratto di lavoro per il triennio 2025-27 e i sindacati tornano... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Riforma degli istituti tecnici: il piano CNDDU per la classe A-46; Docenti fuorisede, caro energia e costi dei trasporti: richieste misure urgenti con attività collegiali a distanza e rientro in sede, l’appello del CNDDU al Ministro Valditara. Scuola, riforma degli istituti tecnici professionali: le novità previsteSono previste una serie di novità nell'ambito dell’istruzione tecnica e professionale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, infatti, ha definito il nuovo assetto ordinamentale degli istituti tec ... tg24.sky.it Riforma istituti tecnici, la risposta del Governo alle interrogazioni di PD e M5S: Nessun docente perderà la cattedraIl nodo degli esuberi legati alla riforma degli istituti tecnici e professionali trova una quadra sul filo di lana. orizzontescuola.it La #riforma degli istituti #tecnici, con la possibilità di costituire #cattedre anche con sole 15 ore, è un "pannicello caldo" che non risolve i problemi strutturali della scuola, ma rischia di aggravarli. La #scuola non si cura con i palliativi. L'idea di "salvare" la forma - facebook.com facebook Riforma degli Istituti tecnici, cattedre da 15 ore per contenere gli esuberi x.com