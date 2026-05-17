Scuola-famiglia per il 74% dei docenti serve un confine più chiaro nelle scelte didattiche | indagine Gilda-SWG

Un’indagine condotta da SWG per la Gilda degli Insegnanti rivela che il 74% dei docenti italiani ritiene necessario stabilire confini più chiari tra scuola e famiglia, in particolare per quanto riguarda le decisioni relative all’attività didattica e alla valutazione. La ricerca si basa su un’indagine quantitativa che coinvolge insegnanti di diverse regioni del paese, evidenziando una percezione diffusa tra gli insegnanti sulla necessità di delimitare meglio i ruoli tra scuola e famiglia.

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