Scuola-famiglia per il 74% dei docenti serve un confine più chiaro nelle scelte didattiche | indagine Gilda-SWG
Un’indagine condotta da SWG per la Gilda degli Insegnanti rivela che il 74% dei docenti italiani ritiene necessario stabilire confini più chiari tra scuola e famiglia, in particolare per quanto riguarda le decisioni relative all’attività didattica e alla valutazione. La ricerca si basa su un’indagine quantitativa che coinvolge insegnanti di diverse regioni del paese, evidenziando una percezione diffusa tra gli insegnanti sulla necessità di delimitare meglio i ruoli tra scuola e famiglia.
Secondo un’indagine quantitativa condotta da SWG per la Gilda degli Insegnanti, una larga maggioranza dei docenti italiani ritiene necessario definire meglio il ruolo delle famiglie nelle scelte didattiche e valutative della scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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