A Mazara del Vallo si è verificato uno scontro tra un scuolabus e un'auto. Nell’incidente sono rimaste ferite tredici persone, tra cui dieci bambini. Due dei bambini sono in condizioni gravi. La dinamica dello scontro e le cause non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Sarebbe di tredici feriti, tra cui 10 bambini secondo quanto riportato dal quotidiano Live Sicilia, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. I feriti Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: tredici feriti di cui 10 bambini (due in gravi condizioni)

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