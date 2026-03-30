Lunedì 30 marzo 2026, alle 8.30, si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e uno scuolabus in provincia di Pavia, nel comune di Trivolzio, al confine con Bereguardo. Nell’incidente sono rimasti feriti dieci bambini a bordo dello scuolabus. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilevamenti e le operazioni di assistenza.

Sono ancora in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine per provare a ricostruire la dinamica del grave incidente stradale avvenuto intorno alle ore 8.30 di questa mattina, lunedì 30 marzo 2026, lungo la strada provinciale 22 a Trivolzio, a pochi chilometri da Pavia. Due i mezzi coinvolti in questo scontro frontale tra un'auto, diretta verso Bereguardo, e uno scuolabus che stava trasportando alcuni bambini presso una scuola di Trovo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, le forze dell'ordine e i soccorritori per mettere in sicurezza l'area e assistere i giovani alunni, molti dei quali sotto choc per l'accaduto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pavia, scontro frontale tra un'auto e uno scuolabus: feriti dieci bambini

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