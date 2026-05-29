Scontro tra auto e moto in via Fratelli Lebole motociclista in ospedale

Da lortica.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel tardo pomeriggio di oggi, un incidente tra auto e moto si è verificato in via Fratelli Lebole. Un motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e avviato le operazioni di messa in sicurezza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni del motociclista.

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AREZZO – Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi ad Arezzo per un incidente stradale avvenuto in via Fratelli Lebole. L’allarme è stato lanciato alle 17.23 al 118 della Asl Toscana Sud Est. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’automobile e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti l’auto medica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca e la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di 45 anni, che dopo le prime cure è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

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