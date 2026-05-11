Scontro tra auto e moto a Morbegno paura per il motociclista

Da sondriotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio, a Morbegno, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto poco dopo le 17. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e verificare le condizioni di chi era coinvolto. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma si stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

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Incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio, a Morbegno. Lo scontro si è verificato attorno alle 17.40 lungo la via Forestale e ha coinvolto un’auto e una moto. Ferito un uomo di 43 anni.Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la Volkswagen Tiguan sarebbe uscita da un.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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