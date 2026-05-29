Scontro Meloni-Crosetto sul prestito Safe premier | Priorità all’energia ministro | Lo faccio per il Paese - VIDEO

La premier ha dichiarato che la priorità resta l’energia, mentre il ministro ha ribadito di agire per il bene del Paese. La discussione si è concentrata sul prestito Safe di 10 miliardi di euro destinato al riarmo, con scontri pubblici tra i due esponenti di governo. La differenza di opinioni si è manifestata durante un evento ufficiale, con dichiarazioni contrastanti sulla linea da seguire. La discussione ha attirato l’attenzione dei media, senza che siano stati forniti dettagli ulteriori sui motivi delle divergenze.

Scontro tra la premier e il suo ministro e braccio destro sul tema delle armi Scontro tra Meloni e Crosetto sul prestito Safe da 10 miliardi di euro dedicato al riarmo. Se la Meloni si è posta contro, mettendo come priorità i fondi per l'energia, dello stesso avviso non sembra essere il minis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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