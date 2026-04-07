Governo Meloni oggi l'informativa di Crosetto sul caso Sigonella giovedì la premier sul caro energia | news in diretta

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il ministro della Difesa ha illustrato in Parlamento i dettagli sull'impiego delle basi statunitensi in Italia, riferendo sulla questione di Sigonella. Domani, invece, sarà la premier a intervenire in aula per parlare della situazione legata ai costi dell'energia. Le notizie più recenti riguardano anche la crisi energetica e il conflitto in Iran, con aggiornamenti in tempo reale sulle vicende che coinvolgono l'esecutivo.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni con la crisi energetica e il conflitto in Iran: oggi il ministro della Difesa Crosetto presenterà alla Camera un'informativa sull'utilizzo delle basi statunitensi in Italia. Giovedì la premier è attesa in Parlamento, parlerà della situazione dell'esecutivo e delle misure contro il caro energia. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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