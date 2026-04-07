Governo Meloni oggi l'informativa di Crosetto sul caso Sigonella giovedì la premier sul caro energia | news in diretta

Oggi il ministro della Difesa ha illustrato in Parlamento i dettagli sull'impiego delle basi statunitensi in Italia, riferendo sulla questione di Sigonella. Domani, invece, sarà la premier a intervenire in aula per parlare della situazione legata ai costi dell'energia. Le notizie più recenti riguardano anche la crisi energetica e il conflitto in Iran, con aggiornamenti in tempo reale sulle vicende che coinvolgono l'esecutivo.