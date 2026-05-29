Durante una puntata di La Zanzara, un ospite ha paragonato la bandiera palestinese a una svastica nazista e ha chiesto come possa un minorenne armato essere definito soldato. Le dichiarazioni hanno suscitato polemiche e sono state oggetto di discussione tra gli ascoltatori. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato sui confronti fatti nel programma.

? Domande chiave Perché Mizrahi paragona la bandiera palestinese alla svastica nazista?. Come può un dodicenne con un mitra essere considerato un soldato?. Chi ha accusato il governo israeliano di aver pianificato l'attacco?. Perché le tensioni di Gaza stanno influenzando gli agriturismi italiani?.? In Breve Mizrahi paragona la bandiera palestinese alla svastica citando il legame Gran Muftì-Hitler.. Mizrahi ipotizza 50mila combattenti morti basandosi sulle 50mila vedove pagate da Hamas.. L'attivista Adriano accusa il governo Netanyahu di aver orchestrato l'attacco del 7 ottobre.. Balzano cita il ministro Smotrich e la distruzione di 100 case libanesi per soldato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro a La Zanzara: Mizrahi su Gaza e la bandiera palestinese

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