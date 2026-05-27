Un alpinista italiano ha raggiunto la vetta dell’Everest portando una bandiera palestinese con scritte ispirate ai sogni dei bambini di Gaza. L’evento è stato documentato tramite un’immagine che mostra la bandiera e il messaggio scritto sopra. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di salita o sull’organizzazione dell’ascensione. La notizia si limita alle informazioni sulla presenza della bandiera e sul contenuto scritto sopra.

Un aquilone con la bandiera della Palestina arriva in cima al Monte Everest. Il merito è dell’alpinista italiano Leonardo Avezzano, che ha completato questa impresa sportiva per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragedia di Gaza e sull’impatto del genocidio sulle vittime più giovani, i bambini. Sulla bandiera palestinese infatti erano scritti i sogni dei bambini di Gaza: i loro desideri per un futuro migliore. La spedizione era guidata dalll’alpinista giordano-palestinese Mostafa Salameh, che però non è riuscito a raggiungere la vetta. “Questi sono sogni: tutti i bambini hanno sogni e possono realizzarli se noi li aiutiamo”, ha detto Salameh spiegando l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’alpinista italiano arriva in cima all’Everest con una bandiera palestinese: sopra ci sono scritti i sogni dei bambini di Gaza

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La follia sullEverest che ha sconvolto un intero Paese – tutto ripreso dalle telecamere

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