Uomo scomparso nel nulla da diverse ore | le ricerche disperate

Da alcune ore sono in corso le ricerche di un uomo scomparso tra i comuni di Terzigno e Poggiomarino, in provincia di Napoli. Le forze dell'ordine stanno perlustrando l’area e coinvolgendo anche i volontari, mentre le famiglie attendono notizie sulla sua sorte. La scomparsa ha destato preoccupazione tra la popolazione locale, che si è attivata per fornire eventuali informazioni utili alle indagini.

Da alcune ore sono in corso le ricerche di una persona scomparsa tra Terzigno e Poggiomarino, in provincia di Napoli. Si tratta di un uomo, ma per il momento non sono state diffuse le generalità. I carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata sono al lavoro dalla notte e sono sulle tracce della.🔗 Leggi su Napolitoday.it After 11 years of love, she mocked his loyalty for another. He left, and now she's desperate. Notizie correlate “È lui”. Marco scomparso nel nulla a 14 anni, l’annuncio è arrivato dopo le ricerche disperateSi è conclusa con un lieto fine la vicenda di Marco Battaglin, ragazzo di 14 anni scomparso nella mattinata da Calvene. Uomo scomparso da diverse ore, epilogo tragico: trovato il suo cadavereÈ stato ritrovato senza vita nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 21 marzo 2026, il corpo di un uomo di mezza età nelle acque di un canale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scomparso nel nulla. Ricerche per Andrea Lossi, l’appello della famiglia; Scomparso nel nulla dalla provincia di Napoli, Rosario Starace ritrovato a Roma dai carabinieri; Fornaio scomparso nel nulla giallo a Mercogliano: aiutateci a trovare Gianfranco; Giallo a Tivoli, Lucio Pagano svanisce nel nulla: l’ultimo segnale del cellulare a Villalba. Giallo tra Poggiomarino e Terzigno, uomo scomparso nel nulla: si seguono tracce «utili»Napoli - Ore di ansia e intensa attività per i soccorritori nell'area compresa tra i comuni di Poggiomarino e Terzigno. Da diverse ore, un uomo – le cui ... cronachedellacampania.it Fornaio scomparso nel nulla giallo a Mercogliano: aiutateci a trovare GianfrancoSono ore di apprensione a Mercogliano per la scomparsa di Gianfranco De Simone , di cui non si hanno notizie dalla giornata di ieri. L’uomo, titolare di un panificio artigianale molto conosciuto ... irpiniaoggi.it "Il 2 aprile è crollato il ponte sul Trigno, mio padre era lì. E da quel giorno è sparito nel nulla". L’appello pubblicato sui social da Angelica, la figlia di Domenico Racanati, l'uomo di 53 anni scomparso il 2 aprile scorso nel crollo del ponte sul Trigno, nella zona di - facebook.com facebook Uomo scomparso, ricerche in corso ad Aosta. Nella zona di Saumont #ANSA x.com