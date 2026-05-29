Scommesse live a quote folli su Cerundolo quando stava per perdere con Sinner | Sul 4-0 ho visto una smorfia
Durante il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, alcuni scommettitori hanno piazzato puntate a quote molto alte sull'argentino mentre era vicino alla sconfitta. In particolare, quando Cerundolo era sotto 4-0, sono state effettuate scommesse significative sulla sua vittoria. Queste puntate si sono rivelate vincenti, portando a guadagni consistenti per chi le ha piazzate.
Durante l'incontro tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo alcuni scommettitori hanno piazzato puntate a quote altissime sull'argentino quando era sull'orlo della sconfitta, facendo cassa pesante. Uno di loro ha spiegato: "Sul 4-0 nel terzo set, ho visto Sinner fare una smorfia e ho pensato che potesse essere qualcosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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