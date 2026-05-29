Scommesse live a quote folli su Cerundolo quando stava per perdere con Sinner | Sul 4-0 ho visto una smorfia

Durante il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, alcuni scommettitori hanno piazzato puntate a quote molto alte sull'argentino mentre era vicino alla sconfitta. In particolare, quando Cerundolo era sotto 4-0, sono state effettuate scommesse significative sulla sua vittoria. Queste puntate si sono rivelate vincenti, portando a guadagni consistenti per chi le ha piazzate.

Durante l'incontro tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo alcuni scommettitori hanno piazzato puntate a quote altissime sull'argentino quando era sull'orlo della sconfitta, facendo cassa pesante. Uno di loro ha spiegato: "Sul 4-0 nel terzo set, ho visto Sinner fare una smorfia e ho pensato che potesse essere qualcosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kimi Antonelli conosce Messi: “Scusa, sono sudato. Quando ho visto il maxi-schermo ho detto: oh no”Kimi Antonelli, pilota nel campionato di Formula 2, ha incontrato il calciatore famoso durante il Gran Premio di Miami.

Cerundolo ha psicanalizzato Sinner: “I colpi, il team, le gambe. Ho pensato: sta succedendo qualcosa”Dopo la vittoria a sorpresa contro Sinner a Roland Garros, Cerundolo ha dichiarato di aver notato un cambiamento nel suo avversario, osservando i...

Temi più discussi: Migliori siti scommesse online in Italia a maggio 2026; Siti scommesse non AAMS: Tutto sui bookmaker stranieri del 2026; Siti non AAMS: Migliori bookmakers sicuri giocatori italiani 2026; Serie A: i pronostici della 38ª giornata, le quote.

#Quote #Scommesse #Scommesseonline #ScommesseSportive Scommesse calcio, Champions League: Arsenal-PSG da grandi orecchie, le quote di Betsson sulla finale dlvr.it/TSmrg9 x.com

ELI5: scommesse sportive/sulle corse dei cavalli quote. reddit

Scommesse vincente Conference League 2026, le quote sulla FinaleScommesse vincente Conference League 2026: scopri le quote aggiornate sulla Finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano e analisi dei bookmaker. calciomercato.com

Chi vince l'Eurovision 2026? Quote scommesse, pronostici e favoritiLe quote scommesse sul vincitore dell’Eurovision 2026: ecco chi sono i favoriti e le chance di Sal Da Vinci, in gara in rappresentanza dell’Italia. msn.com