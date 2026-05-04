Kimi Antonelli conosce Messi | Scusa sono sudato Quando ho visto il maxi-schermo ho detto | oh no

Kimi Antonelli, pilota nel campionato di Formula 2, ha incontrato il calciatore famoso durante il Gran Premio di Miami. Antonelli, al termine della corsa, ha raccontato di aver visto il maxi-schermo e di aver pensato “oh no”, scusandosi per essere sudato. Ha aggiunto di aver seguito da vicino la carriera del calciatore, fin dai tempi della squadra del Barcellona. Antonelli ha vinto la gara, consolidando la sua posizione nel campionato.

Kimi Antonelli, leader del Mondiale F1 domina a Miami e a fine gara realizza un sogno incontrando la stella del calcio: "Lo seguivo fin dai tempi del Barcellona".🔗 Leggi su Fanpage.it

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