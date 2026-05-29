Cerundolo ha psicanalizzato Sinner | I colpi il team le gambe Ho pensato | sta succedendo qualcosa

Dopo la vittoria a sorpresa contro Sinner a Roland Garros, Cerundolo ha dichiarato di aver notato un cambiamento nel suo avversario, osservando i colpi, il team e le gambe. Ha spiegato di aver pensato che qualcosa non funzionasse, riconoscendo un momento in cui ha capito che Jannik non era al meglio. La partita si è conclusa con una vittoria di Cerundolo in tre set.

Cerundolo dopo la vittoria clamorosa su Sinner al Roland Garros ha spiegato che c'è stato un momento in cui ha capito che Jannik non stesse bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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