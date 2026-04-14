Treni guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli | ritardi fino a 3 ore e cancellazioni Ecco i treni coinvolti

Oggi i treni ad alta velocità tra Roma e Napoli hanno subito forti ritardi e alcune cancellazioni a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Napoli. La circolazione ferroviaria è stata rallentata notevolmente, con ritardi fino a tre ore per molte partenze e arrivi. Sono stati coinvolti diversi treni, e la situazione ha causato disagi ai viaggiatori lungo questa tratta.

Roma, 14 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli. I treni Alta Velocità e Intercity subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e deviazioni sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti. I treni Regionali subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Napoli Centrale e Salerno possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treni, guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Ecco i treni coinvolti Treni Alta Velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 2 ore e cancellazioni oggi 14 aprile per un guastoTreni limitati, cancellati e ritardi fino a 2 ore sulla linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo. Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 170 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook Treno 19330 (PISA C.LE -LA SPEZIA C.LE) effettua le fermate di straordinarie di ARCOLA e CA' DI BOSCHETTI Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com