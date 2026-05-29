Le linee della metropolitana saranno ferme tra le 8:45 e le 15:00, causando disagi a Milano. Le manifestazioni di piazza hanno portato alla sospensione di alcune linee di superficie, con treni e bus che circolano a singhiozzo o sono completamente bloccati. La circolazione dei mezzi pubblici è fortemente rallentata, creando congestioni e difficoltà negli spostamenti di cittadini e pendolari. Nessuna indicazione su eventuali servizi sostitutivi o ripercussioni successive.

?? Punti chiave Quali linee della metropolitana saranno bloccate tra le 8:45 e le 15:00? Come influiranno le manifestazioni di piazza sulle linee di superficie milanesi? Quali treni regionali garantiranno il servizio nella fascia serale? Perché i sindacati hanno collegato il carovita alle spese militari??? In Breve Sindacati Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Usi e Usi Cit guidano la protesta. Blocchi Atm previsti tra le 8:45-15:00 e dalle 18:00 fino a fine servizio. Manifestazione di piazza dalle 9 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero nazionale: caos a Milano tra metropolitane e treni bloccati

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