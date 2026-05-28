Un albero è caduto su un'auto parcheggiata in strada durante la grandinata a Milano, causando danni. La perturbazione ha provocato anche ritardi sui treni, mentre uno sciopero ha influenzato il trasporto pubblico. Sul territorio, tegole e impalcature sono cadute in diverse zone, creando pericolo per i passanti. Non sono stati segnalati feriti, ma si registrano disagi e danni materiali.

? Domande chiave Come evitare danni all'auto se parcheggi sotto alberi instabili?. Quali sono i rischi per chi cammina tra tegole e impalcature?. Come muoversi tra ritardi ferroviari e lo sciopro di Trenord?. Dove si concentrano i blocchi stradali dopo la caduta degli alberi?.? In Breve Alberi caduti in piazzale Libia e viale Lazio dopo temporale del 28 maggio.. Dieci treni con ritardi fino a 90 minuti alla Stazione Centrale.. Sciopero Trenord, Italo e FS previsto tra le 21 di oggi e domani.. Vigili del Fuoco e Polizia Locale gestiscono code e tamponamenti stradali.. Dopo le raffiche di vento e la grandine che hanno colpito il nord di Milano dopo le 19 di giovedì 28 maggio, l’impatto sulla viabilità e sui trasporti è stato severo, con due alberi ad alto fusto caduti su auto e carreggiata in piazzale Libia e viale Lazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, caos tra grandine e sciopero: alberi caduti e treni in ritardo

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