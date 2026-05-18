A Milano si registrano disagi per i pendolari a causa di uno sciopero indetto dall'Usb, che ha portato alla cancellazione di 15 treni. Le tratte verso le province sono le più colpite, con ritardi significativi previsti nelle prossime ore. Un guasto tecnico alla stazione di Greco Pirelli sta ulteriormente compromettendo i collegamenti regionali, causando disservizi e prolungando i tempi di attesa. La situazione rimane critica per chi deve spostarsi in queste zone.

? Punti chiave Quali tratte verso le province subiranno i ritardi più pesanti?. Come influirà il guasto a Greco Pirelli sui collegamenti regionali?. Perché lo sciopro coinvolge contemporaneamente ferrovieri, tassisti e caselli autostradali?. Quando inizierà la seconda fascia di garanzia per il rientro serale?.? In Breve Guasto tecnico a Milano Greco Pirelli aggrava ritardi su tratte Como e Lecco.. Sciopero coordinato coinvolge anche tassisti e caselli autostradali dalle ore 22 di ieri.. Fasce di garanzia attive tra le 6-9 e le 18-21 di oggi.. Servizio regolare sulla linea diretta Sondrio-Milano Centrale e sulla rete metropolitana.. Almeno 15 treni regionali sono stati cancellati tra le 7:30 e le 9:15 di questo lunedì 18 maggio nelle stazioni di Milano Centrale e Porta Garibaldi a causa dello sciopero nazionale proclamato da Usb. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos pendolari a Milano: 15 treni cancellati per lo sciopero Usb

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