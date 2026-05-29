Nella mattinata di oggi, alla stazione di Roma Termini si sono verificati ritardi e cancellazioni di treni, con attese che hanno raggiunto le due ore. Lo sciopero generale dei trasporti ha causato disagi significativi, influenzando la circolazione dei treni e creando lunghe code di passeggeri in attesa. La situazione si è protratta per tutta la mattinata, con molte corse sospese o posticipate.

(LaPresse) Mattinata di disagi e attese alla stazione ferroviaria di Roma Termini nel giorno dello sciopero generale dei trasporti. Sui pannelli dello scalo romano si leggono ritardi fino a 130 minuti e alcuni treni cancellati. Sono centinaia i turisti, i pendolari e i viaggiatori bloccati in stazione in attesa del loro treno. C’è chi si siede dove può, sulle panche, sulle valige o per terra e chi si mette in coda agli sportelli delle compagnie ferroviarie per ottenere un rimborso. Lo sciopero, indetto da Sgb, Usi-Cit e Si Cobas, è iniziato alle 21 di ieri, durerà 24 ore e coinvolgerà anche la rete dei trasporti Atac. Sono garantite le fasce orarie da inizio servizio fino alle 8:30 e dalle 17:00 fino alle 20:00. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero, lunghe attese a Roma Termini: treni cancellati e ritardi fino a 2 ore

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