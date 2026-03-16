Trump ignorato allerta maltempo e scuole chiuse oggi chi ha vinto gli Oscar e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Buongiorno, questa mattina la città si sveglia con scuole chiuse a causa di un’allerta maltempo, mentre il candidato politico ha scelto di rimanere in silenzio e non ha partecipato agli eventi pubblici. Nel mondo dello spettacolo, sono stati annunciati i vincitori degli Oscar di quest’anno. Ecco le notizie principali da conoscere per cominciare la giornata.
Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di lunedì 16 marzo 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è lunedì 16 marzo 2026. La durata della guerra nel Golfo resta un'incognita. Il presidente americano Donald Trump ha più volte detto che l'avrebbe chiusa "presto", ma le parole sono rimaste tali. Anche sul fronte di Hormuz non si intravedono svolte a breve. Trump non ha deciso come procedere e chiede assistenza militare senza tuttavia ricevere risposte concrete. 🔗 Leggi su Today.it
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