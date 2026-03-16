Trump ignorato allerta maltempo e scuole chiuse oggi chi ha vinto gli Oscar e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno, questa mattina la città si sveglia con scuole chiuse a causa di un’allerta maltempo, mentre il candidato politico ha scelto di rimanere in silenzio e non ha partecipato agli eventi pubblici. Nel mondo dello spettacolo, sono stati annunciati i vincitori degli Oscar di quest’anno. Ecco le notizie principali da conoscere per cominciare la giornata.