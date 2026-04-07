Trump inizia il countdown mazzata carburante sui voli killer evaso per la seconda volta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, martedì 7 aprile 2026, si apre con alcune notizie di rilievo: il governo ha annunciato un aumento delle tasse sul carburante destinato ai voli, mentre un detenuto ha evaso due volte dal carcere. Inoltre, sono stati segnalati sviluppi sul countdown di un ex presidente degli Stati Uniti e altre notizie importanti per iniziare la giornata.
Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 7 aprile 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 7 aprile 2026. Gli sforzi diplomatici sembrano non bastare. Bocciate le ipotesi di una tregua temporanea, il presidente americano Donald tempo ha prorogato di un giorno l'ultimatum a Teheran. La nuova data è martedì alle "ore 20" americane. In questo modo, secondo fonti americane, la Casa Bianca ha voluto dare un'ultima possibilità al negoziato, prima di dare luce verde al piano operativo, già pronto, per una massiccia campagna di bombardamenti israelo-americana contro gli impianti energetici. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Bimbo col cuore "bruciato" verso il fine vita, Trump "spaccone", da Meloni frecce avvelenate e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Leggi anche: Missile su base italiana, chi pagherà più tasse, Daniela uccisa dall'ex (la beffa del braccialetto del killer) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Argomenti più discussi: Trump inizia il countdown, mazzata carburante sui voli, killer evaso per la seconda volta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Countdown Usa-Iran: ore decisive per evitare attacco; Artemis II, partita missione Nasa verso la Luna. Guasto a super toilette, poi sistemato; Riapertura di Hormuz e distruzione uranio arricchito. Per l’Iran inizia il countdown?.
la Repubblica. . L’Europa consiglia misure di austerity preventive. Qualche partner dell’Unione inizia a calmierare la distribuzione di carburante. E così va anche in Asia, che più soffre la guerra di Donald Trump e il blocco di Hormuz. E per l’Italia cosa ha in me - facebook.com facebook
Dall’inizio della guerra in Iran, Donald Trump ha ripetutamente criticato gli Alleati per non averlo appoggiato, fino a minacciare l’uscita dalla NATO. Ma cosa prevede il protocollo Di Luca La Gamma x.com