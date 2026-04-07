Trump inizia il countdown mazzata carburante sui voli killer evaso per la seconda volta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, martedì 7 aprile 2026, si apre con alcune notizie di rilievo: il governo ha annunciato un aumento delle tasse sul carburante destinato ai voli, mentre un detenuto ha evaso due volte dal carcere. Inoltre, sono stati segnalati sviluppi sul countdown di un ex presidente degli Stati Uniti e altre notizie importanti per iniziare la giornata.