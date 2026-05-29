Stamattina a Napoli si è svolto uno sciopero generale con partecipazione di centinaia di lavoratori, disoccupati e attivisti. Diverse organizzazioni, tra cui SI Cobas, Cub, SGB, e gruppi come Handala Ali, disoccupati 7 novembre e Cantiere 167 Scampia, hanno preso parte alla manifestazione. La mobilitazione si è concentrata in piazza, coinvolgendo anche solidali e rappresentanti di varie realtà.

Tempo di lettura: 4 minuti Da stamane centinaia di lavoratori, disoccupati, attivisti e solidali hanno risposto alla chiamata in piazza del SI Cobas, Cub, SGB, centro culturale Handala Ali, disoccupati 7 novembre e Cantiere 167 Scampia. Il presidio indetto a prima mattina presso l’autorità Portuale ha raggiunto l’obiettivo di essere ricevuto in delegazione dal presidente, dott. Eliseo Cuccaro, al quale abbiamo denunciato il carattere ritorsivo e antisindacale dei licenziamenti alla Logiport di Salerno e alla De Luca di Napoli, rappresentando come essi siano il frutto delle battaglie che come SI Cobas portiamo avanti da anni su tutti i Terminal Campania per la tutela della salute e della sicurezza degli operai. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sciopero generale a Napoli: una grande giornata di lotta e unità di classe

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