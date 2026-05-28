Sciopero domani a Roma a rischio per 24 ore bus metro tram e treni Tutte le informazioni e fasce di garanzia

Da romatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani a Roma si svolgerà uno sciopero dei trasporti pubblici di 24 ore, coinvolgendo bus, metro, tram e treni. La mobilitazione interessa i lavoratori di aziende di trasporto pubblico. Sono previste fasce di garanzia per limitare i disagi, ma si attendono possibili interruzioni o riduzioni del servizio nel corso della giornata. La manifestazione interessa i principali mezzi di trasporto della città, con possibili ripercussioni sulle corse previste.

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Domani, venerdì 29 maggio, sarà sciopero dei trasporti a Roma. Nuova giornata di passione per i pendolari che dovranno affrontare una mobilitazione dei lavoratori di Atac e Cotral e che durerà per 24 ore. Incroceranno le braccia anche i dipendenti di Trenitalia, mettendo a rischio i treni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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