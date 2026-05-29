Venerdì 29 maggio 2026, gli autobus e i treni non circolano secondo il normale programma. Le fasce garantite sono dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21, ma molte corse sono cancellate o ridotte. Le linee urbane e extraurbane registrano disagi significativi, con autobus e treni che circolano con frequenze dimezzate o non operano affatto nelle ore di punta e nel tardo pomeriggio.

Sciopero degli autobus oggi, venerdì 29 maggio 2026, unito a quello dei treni: venerdì da bollino nero per chi deve spostarsi a Genova con i mezzi pubblici. Il tutto nell'ambito di uno sciopero generale proclamato per tutta la giornata dalle sigle sindacali Confederazione Cub, Adl Varese, Sbg, Si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LATINA/FROSINONE: VENERDI' NERO PER LO SCIOPERO

Notizie e thread social correlati

Sciopero generale lunedì 18 maggio di trasporti, scuola e sanità. Stop a treni, metro e bus: orari e fasce garantiteLunedì 18 maggio si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base, che interesserà diversi settori come trasporti,...

Sciopero trasporti: stop di 24 ore per treni e bus lunedì 18. Anche in Toscana. Le fasce garantiteLunedì 18 maggio 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolge treni e autobus su tutto il territorio nazionale, inclusa la Toscana.

Temi più discussi: Sciopero domani a Roma, a rischio per 24 ore bus, metro, tram e treni. Tutte le informazioni e fasce di garanzia; Sciopero dei mezzi a Milano, caos per 24 ore: gli orari di metro, bus, treni e le fasce di garanzia; Sciopero 29 maggio, stop a treni e mezzi pubblici: a rischio metro, bus, tram, cosa sapere; Sciopero bus e treni, venerdì nero per i trasporti: orari e fasce garantite.

Sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio: metro, bus e treni a rischio venerdì 29 maggio ilfaroonline.it/2026/05/28/sci… #news #notizie #cronaca x.com

Treni a singhiozzo e doppia mobilitazione: si rischia un venerdì nero per lo sciopero generaleSi rischia un venerdì nero per chi utilizza il treno. I sindacati di base hanno proclamato uno sciopero fino alle 21 di venerdì 29 maggio. La buona notizia è che non aderirà il personale GTT: bus, met ... rainews.it

I conducenti degli autobus di New York City supportano lo sciopero della Long Island Rail Road. reddit

Sciopero 29 maggio, venerdì nero per l’Italia: treni, metro, scuola e sanità a rischioSciopero generale il 29 maggio 2026: disagi per treni, mezzi pubblici, aerei, scuola e sanità. Ecco orari, fasce garantite e servizi a rischio ... panorama.it