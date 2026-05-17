Sciopero generale lunedì 18 maggio di trasporti scuola e sanità Stop a treni metro e bus | orari e fasce garantite
Lunedì 18 maggio si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base, che interesserà diversi settori come trasporti, sanità, scuola e pubblica amministrazione. Durante la giornata, sono previsti stop a treni, metro e autobus. Sono state comunicate anche le fasce orarie garantite durante le quali il servizio potrebbe comunque essere assicurato. La protesta coinvolge numerose categorie di lavoratori e si svolgerà su tutto il territorio nazionale.
Per lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base (Usb), che coinvolgerà numerosi settori, tra cui trasporti, sanità, scuola e pubblica amministrazione. Sono previsti possibili disagi e cancellazioni per treni e mezzi pubblici locali. L’Usb chiede la fine del coinvolgimento italiano nei conflitti internazionali e il blocco delle attività economiche e industriali collegate al riarmo. Il sindacato rivendica inoltre maggiori investimenti in salari, servizi pubblici, pensioni, sicurezza sul lavoro e diritto alla casa. Nel comunicato diffuso dall’organizzazione si sottolinea come «la guerra entri nelle condizioni di vita quotidiane», incidendo su stipendi, sanità, scuola, welfare e costo della vita. 🔗 Leggi su Open.online
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