Sciopero generale lunedì 18 maggio di trasporti scuola e sanità Stop a treni metro e bus | orari e fasce garantite

Lunedì 18 maggio si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base, che interesserà diversi settori come trasporti, sanità, scuola e pubblica amministrazione. Durante la giornata, sono previsti stop a treni, metro e autobus. Sono state comunicate anche le fasce orarie garantite durante le quali il servizio potrebbe comunque essere assicurato. La protesta coinvolge numerose categorie di lavoratori e si svolgerà su tutto il territorio nazionale.

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