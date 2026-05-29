A Milano, le linee della metro M1, M4 e M5 sono state riattivate in modalità normale dopo le 8.45 di questa mattina, in seguito allo sciopero di oggi, lunedì 29 maggio 2026. Durante l’orario di sciopero, sono state garantite alcune fasce di servizio e le linee sono state soggette a sospensioni o riduzioni di orario. Le altre linee di trasporto pubblico sono rimaste soggette a variazioni o sospensioni, secondo le comunicazioni ufficiali.

A Milano, nel giorno dello sciopero di oggi lunedì 29 maggio 2026, dopo le ore 8.45 le linee della metro “M1, M4 e M5 restano in normale servizio. M2 resta aperta tra Abbiategrasso e Gobba, M3 tra Centrale e San Donato”. Lo fa sapere su X Atm, specificando che “dalle 9.30 una manifestazione potrebbe rallentare alcune linee, con deviazioni e cambiamenti del servizio”??Sciopero generale nazionale: dopo le 8:45 M1, M4 e M5 restano in normale servizio. M2 resta aperta tra Abbiategrasso e Gobba, M3 tra Centrale e San Donato. Dalle 9:30 una manifestazione potrebbe rallentare alcune linee, con deviazioni e cambiamenti del servizio. Info sulla app. pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero Atm Milano e Atac Roma oggi: orari, fasce di garanzia e linee attive

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