Venerdì 15 maggio si prevede uno sciopero dei mezzi di trasporto pubblico a Milano. L’evento coinvolge diverse linee dell’Atm e sono state comunicate le fasce di garanzia. La giornata potrebbe registrare interruzioni e ritardi nelle corse, con le autorità che hanno pubblicato dettagli sugli orari e le linee interessate. La situazione si inserisce in un quadro di possibili disagi per i pendolari e i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici.

Milano, 11 maggio 2026 – Una nuova giornata su cui si distende l’ombra di possibili disagi sul fronte dei mezzi pubblici a Milano. Il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero per venerdì 15 maggio. A dare l’annuncio è stata Atm, con una nota pubblicata sul sito dell’azienda dei trasporti. In quella giornata, si legge sul portale, “il servizio delle nostre linee potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”. Sono presenti, quindi, le tradizionali fasce di garanzia, a tutela in particolare dei lavoratori. Nelle ultime occasioni in cui gli iscritti di AL Cobas che lavorano in Atm hanno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero dei mezzi Atm venerdì 15 maggio: orari, fasce di garanzia e linee coinvolte

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