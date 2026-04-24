Sciopero Atm Milano oggi 24 aprile chi si ferma e fasce garanzia

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, potrebbero verificarsi disagi nel trasporto pubblico a Milano a causa di uno sciopero che interessa l’azienda che gestisce i mezzi. La protesta riguarda alcune fasce orarie specifiche e coinvolge i dipendenti del settore. Le autorità hanno comunicato che saranno garantiti i servizi essenziali durante le fasce di garanzia previste dalla normativa. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

(Adnkronos) – Possibili disagi oggi venerdì 24 aprile 2026 per si sposta con i mezzi pubblici a Milano. Il sindacato Confial Trasporti ha infatti proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Atm fino alle 15. "Le nostre linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15. Dopo le 15, tutte le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Atm, domani a Milano sciopero in programma dalle 8.45 alle 15. Proclamato dal sindacato Confial Trasporti #ANSA x.com