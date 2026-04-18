Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di censura contro l’assessora al Turismo, accusandola di aver gestito in modo opaco e inefficiente i fondi destinati al settore durante le ultime due legislature. Secondo quanto riferito, la gestione dell’assessorato si sarebbe rivelata inadeguata nel rispondere alle necessità dei cittadini siciliani, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità penali.

La gestione dell’assessorato al Turismo delle ultime due legislature, anche a prescindere da eventuali responsabilità penali, si è rivelata oltremodo opaca, inefficiente e inadeguata a rispondere alle esigenze dei cittadini siciliani. L’avviso di conclusione indagini da parte della magistratura nel quale, secondo quanto si apprende da fonti stampa, si ipotizzano delle gravi irregolarità nella gestione dei fondi da parte dell’attuale assessora al Turismo, e la successiva richiesta di rinvio a giudizio, costituiscono solo l’ultima, clamorosa, manifestazione delle criticità che da tempo affliggono l’operato dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gestione "opaca e inadeguata" dei fondi al Turismo : il M5S deposita la mozione di censura contro Elvira Amata

Notizie correlate

"Gestione opaca dell'assessorato al Turismo": all'Ars mozione di censura contro Elvira AmataLa gestione dell'assessorato al Turismo della Regione Siciliana "delle ultime due legislature, anche a prescindere da eventuali responsabilità...

Conte all’attacco del governo regionale: mozione contro Amata e richiesta di svolta politica in SiciliaIl leader M5Stelle denuncia criticità istituzionali e gestionali, rilancia la battaglia sulla questione morale e apre al confronto unitario nel campo...

Approfondimenti e contenuti

Gestione opaca e inadeguata dei fondi al Turismo : il M5S deposita la mozione di censura contro Elvira AmataMozione di censura depositata ieri all'Ars per chiedere al presidente della Regione Schifani di «provvedere senza indugio alcuno alla rimozione immediata» della componente del suo governo ... gazzettadelsud.it

Elvira Amata nel mirino delle opposizioni, depositata mozione di censuraA tre giorni dall’udienza preliminare nella quale, probabilmente, il Gip deciderà se rinviare a giudizio o meno l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, le opposizioni danno il via alla loro […] ... blogsicilia.it