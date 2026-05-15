Si punta sul turismo culturale e spirituale

Lungo la costa adriatica e nell’entroterra anconetano, si sviluppa un percorso che unisce luoghi di fede e di storia, legando tra loro le tradizioni culturali e spirituali di queste zone. Il turismo si orienta verso esperienze legate alla cultura, alla spiritualità e ai luoghi di riscatto sociale. Questa connessione tra le diverse aree si manifesta attraverso itinerari che attraversano paesaggi storici e religiosi, creando un filo conduttore tra le testimonianze del passato e le pratiche di oggi.

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Un filo rosso fatto di fede, riscatto e storia unisce la costa adriatica ai gioielli medievali dell’entroterra anconetano. Tra le colline della Valmisa, il turismo culturale e spirituale si prepara a vivere una stagione da protagonista, riscoprendo figure straordinarie che hanno segnato il territorio come Suor Maria Giuseppina Benvenuti, detta "La Moretta". Questa sinergia tra la costa e i borghi storici non solo diversifica l’offerta turistica oltre la stagione balneare, ma accende i riflettori su contesti architettonici e umani unici. A Serra de’ Conti, splendido borgo che custodisce il Museo delle Arti Monastiche domani alle 10,30, la Chiesa di San Michele ospiterà l’inaugurazione della mostra "La Moretta di Serra de’ Conti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si punta sul turismo culturale e spirituale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Real Life Solo Travel in India | The Ultimate Street Walk of Delhi Life Sullo stesso argomento Focus sul turismo spiritualeTurismo religioso e spirituale in primo piano oggi a Terra del Sole, nell’ambito di Picta Romagna. Leggi anche: San Marino rilancia il turismo spirituale A #Capri storia e archeologia diventano leva per il turismo: il nuovo direttore dei #Musei, Luca Di Franco, punta su rete dei siti, biglietto unico e nuove sale del museo archeologico. Obiettivo: raccontare l’isola oltre paesaggio e mondanità x.com A Reggio Calabria si punta sul turismo delle radiciA Reggio in un convegnmo dell’Aicotur, l’associazione dei comuni italiani per il turismo si è parlato di turismo delle radici. Un'opportunità per la Calabria che punta sul rientro dei tanti figli di ... rainews.it La Val Bidente punta sul turismo dei camperistiLa Valle del Bidente si vuole caratterizzare sempre più come area di interesse per i camperisti. Infatti l’amministrazione comunale di Civitella sta accelerando sulla realizzazione o la ristrutturazio ... msn.com