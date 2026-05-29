Nella mattinata di oggi, venerdì 29 maggio, intorno alle 12:00, si è verificato un incidente lungo la strada Napoli-Bari. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro e sei persone sono state trasportate in ospedale. Due delle persone ferite hanno riportato lesioni che hanno richiesto il ricovero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di oggi, venerdì 29 maggio, intorno alle ore 12:00,i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti sull’autostrada Napoli-Bari, in direzione Baiano, al km 30 nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale, a seguito di una segnalazione per incidente stradale pervenuta dal 118. Sul posto è intervenuta una squadra della Sede Centrale di via Zigarelli ad Avellino. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture, con un totale di sei persone interessate. Due dei feriti sono stati trasportati presso strutture ospedaliere per le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata, prestando inoltre ausilio alle forze dell’ordine già presenti sul posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Schianto sulla Napoli-Bari: tre auto e sei persone coinvolte, due feriti in ospedale

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