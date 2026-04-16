Schianto violentissimo sulla Statale di Loppio | quattro auto coinvolte e in sei all' ospedale

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile si è verificato un incidente molto grave sulla Statale 240 bis di Loppio a Mori. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro violentissimo, che ha causato sei feriti. Le forze dell'ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, mentre i soccorritori hanno portato tutte le persone ferite in ospedale.

Schianto violentissimo quello avvenuto nel pomeriggio di giovedì 16 aprile sulla Statale 240 bis di Loppio a Mori, con quattro auto coinvolte – la dinamica è ancora in fase di chiarimento da parte delle forze dell’ordine – e sei persone ferite che hanno necessitato dell’intervento dei sanitari.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto tra auto sulla Statale 36 a lago: coinvolte due donne, soccorsi all'opera Schianto nella notte a Pontecorvo: quattro auto coinvolteIntervento dei Carabinieri nella tarda serata di sabato 5 aprile, in viale Dante Alighieri a Pontecorvo, dove si è verificato un incidente stradale...