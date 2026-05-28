Schianto fra furgone e moto a Fiumicino muore un centauro di 42 anni | traffico in tilt

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un centauro di 42 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Fiumicino, dove un furgone e una motocicletta sono entrati in collisione in via dell’Aeroporto, all’incrocio con via Falzarego. L’incidente ha causato rallentamenti e congestione del traffico nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle cause o su eventuali altri coinvolti. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

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Schianto mortale tra una moto e un'automobile a Fiumicino, in via dell'Aeroporto all'incrocio con via Falzarego, in direzione di Ostia. Pesanti i disagi alla viabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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