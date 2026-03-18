Schianto tra moto e furgone in via Ardeatina a Roma | morto un uomo di 43 anni

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra una moto e un furgone si è verificato in via Ardeatina a Roma, causando la morte di un uomo di 43 anni. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Sul posto gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Sequestrati i mezzi coinvolti, per la vittima non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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