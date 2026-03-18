Schianto tra moto e furgone in via Ardeatina a Roma | morto un uomo di 43 anni

Un incidente tra una moto e un furgone si è verificato in via Ardeatina a Roma, causando la morte di un uomo di 43 anni. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Sul posto gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Sequestrati i mezzi coinvolti, per la vittima non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Roma: scontro tra camion e moto sull’Ardeatina, morto centauro 43enne Schianto moto-auto a Milano, morto un uomo: moto non assicurata e automobilista 18enne con foglio rosaA perdere la vita un motociclista 52enne che si è schiantato contro una microcar guidata da un 18enne con foglio rosa. Contenuti e approfondimenti su Schianto tra moto e furgone in via... Temi più discussi: Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un 40enne; Schianto tra moto e auto. Grave centauro 40enne; Schianto tra moto e camion; Schianto tra due auto e una moto: centauro in rianimazione. Schianto tra moto e auto. Grave centauro 40enneSettimo, l’automobilista ha chiamato subito i soccorsi. Il ferito è stato ricoverato. in codice rosso al San Carlo. ilgiorno.it Schianto tra moto e auto a Gabiano. Deceduto motociclista, grave donna al volante dell’autoGABIANO - I Carabinieri sono ancora impegnati a chiarire l’esatta dinamica del drammatico incidente avvenuto intorno alle 15.30 sulla Provinciale 1, a ... radiogold.it San Sebastiano Po, schianto mortale nel punto in cui venne travolto e ucciso un quattordicenne x.com SONA (VR). SCHIANTO IN STATALE, MORTO UN UOMO Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi a Sona (Vr), lungo la Statale 11. Nello schianto tra due auto una è finita nel fosso: morto un uomo. I rilievi sull'incidente hanno reso necessaria la chiusura - facebook.com facebook