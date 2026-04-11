Aggressione con una mannaia a Sondrio | arrestato 30enne per tentato omicidio

Nel primo pomeriggio di oggi, in via Maffei a Sondrio, si è verificata un’aggressione con una mannaia che ha coinvolto due uomini di origini straniere. Un 30enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un’altra persona dello stesso Paese. La polizia ha intervenuto sul posto e ha condotto l’autore dell’aggressione in custodia.

Violenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Maffei a Sondrio, dove un 30enne di origini straniere è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un suo connazionale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Sangue in pieno giorno a Sondrio: 30enne colpisce alla gola un uomo con una mannaia di 20 centimetriSondrio, 11 aprile 2026 – Lo ha colpito al collo con una mannaia dalla lama lunga 20 centimetri e ora si trova in carcere il trentenne nigeriano che... Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidioUn uomo - ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio - ha aggredito per strada, a Sondrio, una donna di 54 anni.