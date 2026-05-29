Scelta la cinquina del Premio Campiello 2026 | i romanzi finalisti
La giuria del Premio Campiello ha annunciato questa mattina a Padova i cinque romanzi finalisti per l’edizione 2026. La selezione è stata effettuata nell’Aula Magna di Palazzo Bo, sotto la presidenza per la prima volta di Roberto Cicutto. La decisione riguarda i libri che concorreranno al riconoscimento durante la cerimonia di premiazione. La lista dei finalisti include opere di autori italiani, scelti tra numerosi candidati presentati quest’anno.
Il Premio Campiello entra nel vivo: la giuria dei letterati, presieduta quest'anno per la prima volta da Roberto Cicutto, ha scelto questa mattina a Padova - come da tradizione nell'Aula Magna di Palazzo Bo - la cinquina di romanzi finalisti. Gli autori che si contenderanno la ‘vera da pozzo’, il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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