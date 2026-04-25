Al Teatro Ristori svelata la cinquina del Campiello Giovani

Al Teatro Ristori di Verona si è tenuto l’annuncio ufficiale della cinquina finalista della 31esima edizione del Campiello Giovani. L’evento ha coinvolto la presentazione dei nomi selezionati tra i giovani autori che si contenderanno il riconoscimento durante la prossima fase del premio. La cerimonia ha visto la partecipazione di organizzatori e rappresentanti del settore culturale, senza ulteriori dettagli sui nomi dei finalisti.

Al Teatro Ristori di Verona è stata ufficialmente annunciata la cinquina finalista della 31esima edizione del Campiello Giovani. Il concorso letterario, promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto e dedicato ad aspiranti scrittori di età compresa tra i 15 e i 21 anni, ha visto.🔗 Leggi su Veronasera.it

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