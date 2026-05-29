È disponibile l’Eppen free-press di giugno. La pubblicazione annuncia un mese ricco di eventi a Bergamo e provincia, tra spettacoli, musica dal vivo e iniziative per tutte le età. La stagione estiva si apre con un calendario di attività che coinvolge diverse location e pubblico. La rivista fornisce dettagli sui principali appuntamenti del mese, confermando un giugno denso di proposte culturali e ricreative.

Estate alle porte e agenda piena! Giugno accenderà Bergamo e provincia con eventi, spettacoli, musica dal vivo e iniziative per grandi e piccoli. Trovate tutto in rivista, scaricando la free-press qui o ritirandola in edicola, a partire da sabato 30 maggio. La copertina di questo mese è dedicata a «deSidera Bergamo Festival» che, a partire dal 17 giugno, regalerà 90 appuntamenti in Bergamasca, tra grandi debutti, nuove produzioni e spettacoli per tutti. Tra gli eventi firmati «deSidera» ci sarà anche la tradizionale rassegna per famiglie: «Sguardi all’insù», che comincerà il 18 giugno portando in provincia racconti ricchi di sogno e fantasia (trovate qualche spoiler in rivista, il programma sarà presto disponibile a questo link). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scarica l’Eppen free-press di giugno!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BITCOIN: Its Playing Out Just Like Before! [Do This Now]

Notizie e thread social correlati

Scarica l’Eppen free-press di aprile!È disponibile l’Eppen free-press di aprile, con notizie e aggiornamenti sulla città e la provincia.

Scarica l’Eppen free-press di maggio!È disponibile il nuovo numero di maggio dell’Eppen free-press, una rivista che porta notizie e approfondimenti sulla scena locale.