È disponibile l’Eppen free-press di aprile, con notizie e aggiornamenti sulla città e la provincia. In questo mese si registrano numerosi eventi, manifestazioni, spettacoli e mostre che si svolgono nelle diverse località della zona. La pubblicazione fornisce informazioni sulla programmazione in corso e le iniziative in programma per il mese di aprile.

Aprile è il mese della rinascita, della fioritura: a Bergamo e provincia tornano a “sbocciare” eventi, manifestazioni, spettacoli e mostre. Li potete trovare tutti nella nostra rivista, scaricando la free-press qui o ritirandola in edicola, a partire da martedì 31 marzo. La copertina di questo mese è dedicata a «Museum Dreams», la prima grande antologica in Italia dedicata a Isaac Julien, uno dei grandi maestri dell’arte contemporanea. La mostra sarà visitabile dal 10 aprile in gres art 671. A Bergamo si prospetta una primavera dedicata all’arte e alle mostre. Presso la Biblioteca Civica Angelo Mai è allestito un percorso espositivo dedicato... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scarica l’Eppen free-press di aprile!

Articoli correlati

Scarica l’Eppen free-press di febbraio!La prima rivista del 2026 è arrivata! Arte, spettacoli, musica e Carnevale saranno le parole chiave degli eventi di questo mese.

Salvini scarica Vannacci ma non le sue battaglie, dai neonazisti alla remigrazione: “Il 18 aprile in piazza a Milano”“Idee in movimento”, la tre giorni targata Lega che si conclude domenica 25 gennaio a Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, non ha partorito granché.

Trump Market Manipulation Will Trap You! [This Happens Next]

Contenuti e approfondimenti su Scarica l'Eppen free press di aprile

Scarica l’Eppen free-press di aprile!A prile è il mese della rinascita, della fioritura: a Bergamo e provincia tornano a sbocciare eventi, manifestazioni, spettacoli e mostre. Li potete trovare tutti nella nostra rivista, scaricando la ... ecodibergamo.it

Scarica l’Eppen free-press di agosto!Agosto è per eccellenza il mese delle vacanze, quello più caldo dell’anno con tanto tempo libero per godersi gli eventi! Per scoprirli tutti basta sfogliare la nostra free-press. La trovate in ... ecodibergamo.it